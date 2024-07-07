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أحمد جودة - القاهرة - وجه ليروي ساني لاعب المنتخب الألماني، الشكر إلى الجماهير على الدعم خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي ودعها المانشافت من دور الثمانية بعد هزيمته أمام نظيره الإسباني.

ساني: الألم لا يوصف.. وشكرا للجماهير

وكتب ساني، 28 عاما، على منصة إكس اليوم الأحد: "لا يمكن وصف ما صنعتموه من أجواء والطاقة التي قدمتموها لنا".

وأضاف ساني: "حتى وإن لم نتمكن من تحقيق حلمنا المشترك للأسف، فإنني فخور بالطريقة التي اتحدنا بها كفريق وكبلد من أجل السعي وراء تحقيق هدف واحد. شكرا لدعمكم".

وتابع مهاجم بايرن ميونخ: "إنه لأمر مؤلم بشكل لا يمكن وصفه أن تكون قريبا جدا من تحقيق الهدف ثم تفشل".

يذكر أن ساني كان ضمن التشكيل الأساسي في مباراة ربع النهائي ضد إسبانيا التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، وذلك قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة بين الشوطين الأول والثاني.

كما لعب ساني أيضا منذ بداية اللقاء في مباراة ألمانيا أمام الدنمارك في دور ال 16.

أما في المباريات الثلاث في دور المجموعات التمهيدي، فتم إشراك ساني كبديل.

ولم يكن ساني في حالة بدنية جيدة عندما بدأت البطولة، ولم يتمكن من تقديم الزخم الهجومي المنشود للمنتخب الألماني.