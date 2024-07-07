نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يخوض معسكر إعدادي في البرتغال إستعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر اليوم بعثة فريق النصر السعودي إلى البرتغال من أجل خوض معسكر إعدادي للفريق يستمر حتى نهاية يوليو الحالي إستعدادا للموسم الجديد.

ويخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو خلال المعسكر 6 مباريات ودية ومباراتين في المرحلة الثانية في إسبانيا قبل العودة والمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي تستضيفه مدينة أبها خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس المقبل حيث يواجه الفريق التعاون في نصف نصف نهائي البطولة.

ومنح الجهاز الفني للنصر قائد الفريق النجم كريستيانو رونالدو إجازة إستثنائية بعد مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" وكذلك منح الجهاز الفني إجازة للإسباني لابورت الذي يواصل المنافسة مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا، كما سيحصل الكرواتي بروزفيتش على إجازة إضافية.

