نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته.. بيدري يوجه رسالة إلى "الماتادور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه لاعب وسط منتخب إسبانيا، بيدري، الشكر لتوني كروس على اعتذاره عن التدخل العنيف الذي تسبب في معاناته من التواء في ركبته، ليفشل في مواصلة مشواره مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، حيث تأهلت إسبانيا على حساب ألمانيا للدور نصف النهائي بفوزها 2-1.

لكن بيدري شدد في الوقت نفسه عبر رسالة له على منصاته للتواصل الاجتماعي: "الحلم مستمر"، حيث ستلعب إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي، وحال مواصلة مشوارها ستواجه الفائز في مواجهة إنجلترا وهولندا.

بعد إصابته.. بيدري يوجه رسالة إلى "الماتادور"





وأضاف بيدري بعد يوم من إجراء الفحوصات الطبية التي أكدت فداحة الإصابة: "لقد أتيت إلى ألمانيا للمشاركة في يورو 2024 وسأستمر هنا حتى النهاية. لأن الحلم لا شك أنه مستمر".

وتابع: "حان الوقت هذا الأسبوع لتشجيع هذه العائلة العظيمة وهي المنتخب الوطني والمساهمة في مؤازرتها بطريقة أخرى. لقد كان دعمكم جميعًا لي أمرًا لا يصدق. لقد مرت اللحظات الأصعب. سأعود قريبًا وأنا في أفضل حالاتي مع برشلونة".

وشكر بيدري في رسالته كلمات توني كروس، الذي اعتذر في رسالة وداعية بعد اعتزاله كرة القدم عقب الخسارة أمام إسبانيا في ربع النهائي، للاعب كرة القدم الإسباني عن تدخله بحقه وأشاد فيها بمستواه الكروي.

ورد بيدري، الذي أنهى منشوره برسالة مؤازرة للمنتخب الإسباني: "شكرًا توني كروس على رسالتك. هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث. مسيرتك وإنجازاتك ستبقى خالدة إلى الأبد".