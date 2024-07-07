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أحمد جودة - القاهرة - طالب دوريفال جونيور المدير الفني للمنتخب البرازيل لكرة القدم بمزيد من الوقت لإكمال ثورة التصحيح في صفوف السامبا بعد الخروج من كوبا أمريكا.

مدرب البرازيل يطالب بالمزيد من الوقت لإكمال بناء الفريق

وقال دوريفال "نحن نمر بعملية تجديد أو إعادة اختراع مهمة للغاية لهذا الفريق".

وأضاف طلقد دربت هذا الفريق لثمان مباريات فقط وهذا مسار ينبغي أن نمر من خلاله".

وأوضح "نحن على دراية بالصعوبات التي ستواجهنا طوال الطريق، لكننا خسرنا الآن مباراة في الأدوار الإقصائية ولم يكن هذا ما نتوقعه".

وأشار مدرب البرازيل "لدينا متسع كبير لمواصلة النضوج والتطور، وهدفنا الرئيسي الآن هو التأهل لكأس العالم".

وختم بالقول "نحن الآن في المركز السادس بالتصفيات، لا نشعر بالراحة إزاء ذلك".