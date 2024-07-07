الأوروجواي تقصي البرازيل من كوبا أمريكا

الأوروجواي تقصي البرازيل من كوبا أمريكاتأهل منتخب الأورجواي إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الامريكية بعد فوزه على نظيره البرازيلي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون اهداف.

وشهدت المباراة تدخلات بدنية قوية بين الفريقين وفشل المنتخب البرازيلي في الاستفادة من طرد أحد لاعبي الأورجواي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويصل إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الاورجواني.

هذا ومن المقرر أن يلتقي منتخب الاورجواني نظيره الكولومبي في نصف النهائي بعد ان كان منتخب كولومبيا حقق فوزا عريضا على المنتخب البنمي بخماسية نظيفة فيما ستواجه الارجنتين منتخب كندا.

