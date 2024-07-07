حقيقة تراجع تشيلسي عن صفقة أوسيمين

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي تشيلسي، اهتمامه في الآوانة الأخيرة، بضم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي وذلك من أجل دعم خط هجومه في الفترة الصيفية الحالية.

تشيلسي مهتم بضم أوسيمين

انتشرت أحاديث مؤخرًا، عن تراجع نادي تشيلسي بخصوص خطوة ضم فيكتور أوسيمين في ظل مطالب نابولي المادية المرتفعة.

وأوضح الصحفي الرياضي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن نادي تشيلسي لم يتخلى عن فكرة ضم أوسيمين إلى صفوفه.

وأشار جاليت إلى أنه في حال وافق نابولي على خفض مطالبه المادية وقبول صفقة تبادلية فيمكن اعتبار تشيلسي في مقدمة الأندية الراغبة بجدية في ضم اللاعب النيجيري.