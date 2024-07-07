نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..رد فعل قوي من وزارة الرياضة بعد تصريحات محامي أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا جديدًا بشأن أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، والتي كُشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية.



وكان رفعت قد وافته المنية أمس السبت، متأثرًا بالإصابة القوية التي تعرض له خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، وتوقف عضلة القلب.

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ونشر محمد رشوان محامي اللاعب أحمد رفعت مستندات رسمية، تشير إلى أن التصريحات التي حصل عليها اللاعب للسفر للاحتراف في نادي الوحدة الإماراتي، لم تكن كافية وأدت إلى معاقبته.

وقرر صبحي تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت -حسبما أُعلن في بيان رسمي-.

وأضاف البيان: "وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد".

وتابع: "كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن".

وأتم: "هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن".