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أحمد جودة - القاهرة - أكد مانويل اكانجي نجم سويسرا، أنه كان بمقدور بلاده حسم الفوز على إنجلترا، قبل ذهاب المباراة لركلات الترجيح، خلال المواجهة التي جمعت بينهما أمس السبت في دور ال8 لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

أكانجي يتحسر بعد إهدار ركلة حاسمة أمام إنجلترا

وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تحسم إنجلترا الفوز من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 5 /3.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تسديد جميع الركلات الخمس بأقدام كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترنت ألكسندر أرنولد، في الوقت الذي اهدر فيه اكانجي ركلة لسويسرا.

وقال اكانجي "حاولت التسجيل لكني لم أفعل، لذا كنت أتمنى أن يخفق أحد لاعبي إنحلترا في التسديد أو أن يتصدى سومر لركلة، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف "في بداية البطولة لم يكن لدي هذا الإيمان في قدرة سويسرا على الفوز باللقب القاري، لكن أظهرنا ذلك من خلال الطريقة التي لعبنا بها، لم نخسر أي مباراة، حتى بعد الوقت الإضافي".