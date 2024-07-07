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أحمد جودة - القاهرة - أثنى مدرب منتخب تركيا الإيطالي فينتشينزو مونتيلا على الجماهير بعد الأجواء الرائعة التي صنعتها خلال الخسارة أمام هولندا 1-2 أمس السبت، في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

مدرب تركيا: نشعر بالفخر رغم الإقصاء

ويعيش نحو 200 ألف شخص من أصحاب الجذور التركية في برلين، ومثلت الجماهير التركية أغلبية الحضور في إستاد برلين الأولمبي خلال المواجهة أمام الطواحين.

وقال مونتيلا خلال مؤتمر صحافي للمباراة: "الأجواء دائمًا تشعرنا بأننا في الديار، لقد ساندونا حتى النهاية، لكن هذا الفخر وهذا الشغف تجاه الفريق كان واضحًا منذ اليوم الأول، ليس فقط خلال المباريات".

وأضاف "ما يجعلنا نشعر بفخر حقيقي هو رؤية أنه حتى بعد الهزيمة أظهرت الناس الحب تجاه ما قمنا به خلال البطولة، هذا يمنحني الكثير من السعادة، نريد أن نستمر في تغذية هذا الشغف من خلال أدائنا، ثم يمكنك أن تربح أو تخسر".

وأشار "نحن في حاجة لمواصلة النضوج، ومواصلة التحسن، لأن المستقبل يقف إلى جانبنا".

وقال مدرب منتخب تركيا: "يجب أن نفتخر بفريقنا. لعبوا بروح رائعة، روح تركية، لذا نشعر بحب الأتراك وأنا فخور بهم. نستحق هذا الحب. بعد هذه البطولة، سيُنظر إلى تركيا بصورة مختلفة في المستقبل، ربما بمزيد من الاحترام. اكتسب اللاعبون ثقة كبيرة. بالنظر لطريقة لعبنا وما قدمناه. حظي هذا الفريق بتعاطف كبير في تركيا وبين محبي كرة القدم في دول أخرى. هذا مجرد الأساس، يجب أن نواصل التطور. المستقبل في صفنا".

