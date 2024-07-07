نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلى جمهور الأهلي والزمالك رفقًا بهم.. 10 لاعبين مهددون بمصير أحمد رفعت بسبب الضغوط النفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من لم يؤمن بأن واقع الكلمة له أثر طاغي على النفي البشرية، فهو لا يستحق لقب إنسان، فربما كلمة ترفع من الروح المعنوية بشدة وأخرى تكبت إنسانًا قهرًا، فما بالك بلاعبي كرة قدم يتعرضوا لكل أنواع الضغوط الجماهيرية من تنمر وشتائم وسخرية وخلافه، تضعهم دومًا أمام مدفع المؤثرات النفسية.

لعل رحيل أحمد رفعت - رحمه الله- لاعب مودرن سبورت فجأة، استلهم تعاطفًا كبيرًا من أطياف الجماهير المصرية، ولكن لماذا لا نستغل هذه الحالة في أن نتغير حقًا لا أن نظل نضعط عدد من اللاعبين نفسيًا بحجة المنافسة الرياضية.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" عشرة لاعبين مهددون بضغوط نفسية جماهيرية دائمة، وبالتأكيد هناك غيرهم ولكن إليكم الأبرز:-

١.شيكابالا

شيكابالا لا يتمالك نفسه أحيانًا

لا يختلف اثنان على موهبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك، إلا أن هذا اللاعب يتعرض لضغوط نفسية دائمًا من الجماهير، ربما يخطأ في بعض المواقف ولكنه في النهاية تشعر بالضغط المستمر عليه.

٢.رمضان صبحي

رمضان يتحمل ولا يرد

موهبة كروية انفجرت في الأهلي ولكنه قرر تغيير مسار حياته بالانتقال إلى نادي بيراميدز، ومن لحظتها وهو يتعرض لحملات قوية أثرت على نفسيته بشكل كبير.

٣.إمام عاشور

عاشور يتعرض لضغوط

تألق مع الزمالك بشدة، وقرر العودة من رحلة احتراف قصيرة ولكنه فاجئ الجميع بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، ومن وقتها وهو يتعرض لحملات جماهيرية كبيرة وسخرية واستهداف مع كل مناسبة، سواء في حياته العائلية أو الشخصية أو الرياضية.

٤.محمد النني

النني لم يرد يومًا على أحد

لاعب مصري محترف نجح في مشواره من المقاولون العرب إلى قائد من قادة أرسنال الإنجليزي، ووصنع تأثيرًا كبيرًا لدى الإنجليز، إلا أن عدد من الجمهور المصري لا يرى ذلك ويهاجمه ويسخر منه في بعض المواقف.

٥.محمد هاني

هاني يتحلى بالصبر

لاعب الأهلي الذي يلعب بشكل أساسي مع كل مدربين الفريق الأحمر، إلا أن عدد من الجمهور يتنمر عليه بشكل أو بأخر، حتى وصل الأمر للسخرية منه في حفل زفافه الأخير.

٦.عبد الله السعيد

السعيد يستخدم العقلية الاحترافية

نجم في الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر، لاعب يمتلك موهبة فذة في المناطق المؤثرة ولكن الجمهور لا يرى ذلك إلا وهو ملكه، يتعرض السعيد من انتقاله لبيراميدز ثم الزمالك لحملات جماهيرية هو الأخر، من شأنها تتضغط عليه بشدة.

٧.محمود كهربا

كهربا يرد أحيانًا بذكاء

لاشك أن كهربا "روش" أي له بعض المواقف التي تثير الجماهير، ولكنه في النهاية لا يخطأ في حق جمهور منافس إلا أن دومًا يُستهدف من نفس عقلية الجماهير التي تسخر وتتنمر من حين الآخر.

٨.طاهر محمد

طاهر مضغوط

رغم أن طاهر كان متألقًا بشدة مع المقاولون العرب إلا إنه فشل في تكرار هذا التألق، منذ انضمامه للقلعة الحمراء، وعلى ذلك يتعرض اللاعب لحملات جماهيرية كبيرة في واقع الأمر تضغط على نفسيته بشكل كبير.

٩.مروان محسن

مروان بكى أكثر من مرة

لم يسلم مروان محسن لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، من حملات جماهيرية استهدفته وتنمرت منه بشكل كبير، وهو عرض اللاعب لضغوط نفسية كبيرة.

١٠.كوكا

كوكا يتحمل الضغوط

مهاجم محترف ناجح ولا أحد يختلف على ذلك، إلا أنه مع انضمامه لمنتخب مصر في أي فترة من الفترات تبدأ بعض الجماهير في استهداف اللاعب، مما يعرضه لضغوط نفسية تؤثر على مستواه وعلى حالته النفسية بل والاجتماعية بالتأكيد.

عزيزي القارئ، لاعبون كُثر يتعرضون لحملات غير سوية، فالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ بجملة منك وقد ترى أنها على سبيل الدعابة ولكن حقيقتها أنها تجر خلفها جمل أخرى من الآخرين، كسهم يصل في النهاية إلى صدر الهدف، وهذا السهم ربما أن يُعالج ولكن من كثرة الأسهم فإنك تقتل إنسانًا بريئًا كل ذنبه أنه يمارس لعبة ذات جماهيرية.. علينا أن نتعظ من قهر أحمد رفعت.. رفقًا بهم.