البرزيل تودع كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أقصى منتخب أوروجواي نظيره البرازيلي من الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز عليه بكلات الجزائ الترجيحيةـ بنتيجة4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أليجانت» بلاس فيجاس الأمريكية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وفي الدقيقة 71، من عمر الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بوجه ناهيتان نانديز، لاعب منتخب أوروجواي، بعد لجوءه لتقنية «الفار»، وذلك إثر تدخله القوي على القدم اليمنى لرودريجو، لاعب البرازيل على حدود منطقة الجزاء.

وانتى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليجلأ المنتخبان لضربات الترجيح، التي ابتسمت لصالح أوروجواي بنتيجة4-2.

بهذه النتيجة، ضرب منتخب أوروجواي موعدا مع كولومبيا بنصف نهائي بطولة «كوبا أمريكا»، يوم الخميس المقبل، على ملعب«بنك أوف أمريكا».