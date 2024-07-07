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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من التقدم على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

المصري يتقدم على بلدية المحلة بهدف في الشوط الأول

أحرز الهدف الأول للنادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 48.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من : محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.