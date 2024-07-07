نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أتلتيك بلباو يؤمن بقاء نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عن تجديد تعاقده مع لاعبه أليكس بيرنجير.

وأضاف الفريق الأسباني في بيانه أن بيرنجير البالغ من العمر 29 عام وقع علي عقد حتي عام 2027.

بيلباو يجدد تعاقده مع بيرنجير

وشارك اللاعب الاسباني مع فريقه الموسم الماضي في 35 مباراة أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن أليكس بيرنجير أنتقل إلي صفوف بيلباو في الميركاتو الصيفي لعام 2020 قادمًا من تورينو الايطالي بمقابل 6.5 مليون يورو.