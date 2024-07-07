نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قيادة إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو.. ساوثجيت يتحدث عن الهجمات "الشخصية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بأبطال فريقه في ركلات الترجيح بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا وأشاد بشكل خاص ببوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا.

ساوثجيت يتحدث عن الهجمات "الشخصية"

وإعترف المدرب أيضا بأن بعض "الإنتقادات" الشخصية لإدارته كانت "صعبة" في التحمل بعد أن إستهدفت قطاعات من وسائل الإعلام، بما في ذلك لاعبون سابقون لمنتخب إنجلترا مهاراته التدريبية.

وبعد تعثرها في دور المجموعات وتأمين إنتصار دراماتيكي في الوقت الإضافي على سلوفاكيا في دور ال16، تم الفوز على سويسرا أمس بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي في مدينة دوسلدورف.

وسجل نجم الفريق بوكايو ساكا هدف التعادل لتصبح النتيجة (1-1) ثم تتجه المباراة إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح.

وتصدى جوردان بيكفورد لتسديدة مانويل أكانجي في الفوز بنتيجة (5-3) الذي حسمه ترينت ألكسندر أرنولد لتضرب إنجلترا موعدا في الدور نصف النهائي أمام هولندا في مدينة دورتموند اليوم.

وقال ساوثجيت: "هذا ما نريده بشكل مثالي، ثم هناك الطريقة التي نحتاجها للعثور على طرق للفوز مع كل العقبات التي واجهناها".

وأضاف: "بالعودة إلى خسارة اللاعبين قبل بضعة أشهر، وخسارة اللاعبين قبل البطولة مباشرة، كان هناك توازن مختلف للفريق، وكانت هناك تحديات مختلفة طوال الوقت، معا، ولكن كما قلت للاعبين فإن إنجلترا كانت تبدأ عادة لمدة 25 دقيقة بشكل جيد، ثم تتقدم في المباريات ثم تخرج في الأدوار الإقصائية المبكرة".

وتابع: "لم نكن أذكياء، ولم نكن نتمتع بخبرة في البطولة، هذه المجموعة مختلفة إنهم يحتفظون بالكرة لفترات أطول".

وواصل: "لم نكن دائما على حق، فالمباريات التي لعبناها في النهاية يمكن للناس دائما أن ينظروا إلى الوراء، ويسلطوا الضوء على الأشياء، لكن بشكل عام، لقد أظهرنا المرونة التي تتمتع بها الفرق التي تفوز بالبطولات لسنوات وسنوات".

وإستطرد: "إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، كما تعلمون، ليست كلها كرة قدم خالصة، إنها صفات أخرى إمتلكوها ونحن نظهر المزيد من هذه الطبيعة الذكية".

وقال: "نريد أن نكون قادرين على المنافسة دائما في البطولات، يجب أن تكون إنجلترا قادرة على المنافسة في السنوات القادمة، هذا فريق شاب، وسيظل الكثير منهم موجودين لفترة طويلة".

كما أضاف: "لكن بالطبع، نريد الآن أن نحقق إنجازا، لم نصل قط إلى نهائي خارج إنجلترا، ولم نفز أبدا ببطولة أوروبا، لذا فهناك قطعتان من التاريخ نود أن نصنعهما".

وأعرب مدرب منتخب "الأسود" الثلاثة أيضا عن إنزعاجه من التحول إلى خط دفاع مكون من 3 لاعبين قبل ثلاثة أيام من مواجهة سويسرا في بطولة تعرض فيها لإنتقادات واسعة النطاق.

وقال ساوثجيت عن إحتفالات ما بعد المباراة بعد خوض مباراته رقم 100: "من وقت لآخر تفكر من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك بعض الإستمتاع في هذه الوظيفة".

وأضاف: "لذا، إذا لم أتمكن من الإستمتاع بهذه اللحظة، فإن الأمر برمته سيكون مضيعة للوقت، أنا أحب اللاعبين، وأحب أن أكون في تلك اللحظة معهم".

مضيفا: "لقد توليت هذه الوظيفة لمحاولة تحسين كرة القدم الإنجليزية، وليس كرة القدم للكبار عندما إنضممت إلى إتحاد كرة القدم لأول مرة، كنت أريد أن نستعيد مصداقيتنا على الساحة العالمية، لذا، لا أستطيع أن أنكر أنه عندما يكون الأمر شخصيا كما كان في الأسابيع القليلة الماضية فإن الأمر صعب للغاية على المستوى الإنساني".

وتابع: "لكننا نقاتل، ولن نتوقف عن القتال، وقد وصلنا إلى نصف النهائي مرة أخرى، وسنرى إلى أين يمكننا الوصول".

وتحدث ساوثجيت مع لاعبي إنجلترا عن "الصفات الأخرى" المطلوبة للفوز بالبطولات خلال الدور نصف النهائي مشيرا إلى أن إسبانيا "وجدت طرقا للفوز" ضد ألمانيا المضيفة.

وشكلت ركلات الجزاء الطريق للتقدم هذه المرة، حيث أشاد المدافع السابق بمنفذي ركلات الجزاء كول بالمر وجود بيلينجهام وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد وعلى وجه الخصوص بوكايو ساكا.

وكان بوكايو ساكا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من بين أولئك الذين فشلوا في تنفيذ ركلات الجزاء في نهائي بطولة أوروبا 2020 التي خسرتها إيطاليا، لكنه أظهر قدرة لا تصدق على الصمود والإيمان بالتسجيل يوم السبت.

وقال: "لقد إحتضنته بقوة على أرض الملعب، إنه فتى مميز، إنه حلم العمل معه، عائلة رائعة".

وأضاف: "بالطبع أنا سعيد من أجل الجميع، ولكن من أجله بشكل خاص عندما دخل، هذا يتطلب شجاعة ولكن لدينا ثقة فيه، لقد كنا نؤمن به من قبل، لقد إكتسب الآن الكثير من الخبرة في تلك اللحظات الضغطية وكان أداءه الشامل إستثنائيا".

وفي حين لا يزال الألم الناجم عن خسارة نهائي بطولة أوروبا 2020 قائما، سارع ساوثجيت إلى الإشارة إلى الإنتصارات بركلات الترجيح على كولومبيا في كأس العالم 2018، وعلى سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في العام التالي.

وقال مدرب منتخب إنجلترا: "نعتقد أننا نسير بشكل جيد، لقد شاركنا في أربع مباريات وفزنا بثلاث مباريات".

وأضاف: "بالطبع لقد تعرضنا لأذى شديد بسبب المباراة التي خسرناها، وهذا سيكون الحال دائما لأن الأمر يعتمد على النتيجة".

وأتم: "لقد قمنا بتحسين هذه العملية قليلا، لدينا الآن عدد أكبر من اللاعبين الذين ينفذون ركلات الجزاء بشكل منتظم مقارنة بالماضي، وعدد أكبر من اللاعبين الذين نفذوا ركلات الترجيح".