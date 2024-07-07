نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجآت بالجملة.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر

محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي

محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي خط الهجوم: عمار ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.