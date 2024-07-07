نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر يقود المصري البورسعيدي للفوز على بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، الفوز على نظيره فريق بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري البورسعيدي يهزم بلدية المحلة في الدوري الممتاز

أحرز الهدف الأول للنادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الي51 نقطة ليحتل المركز الثالث بينما تجمد رصيد بلدية المحلة 23 ليحتل المركز السادس عشر.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

أدار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.