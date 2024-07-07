نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مودرن سبورت يعلن السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، سبب وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن راتبه مستمر حتى نهاية عقده.



وكان نادي "مودرن سبورت" قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت بعد صراع طويل مع المرض، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وسقوطه على أرضية الملعب، وتم نقله إلى المستشفى حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

وقال وليد دعبس في تصريحات عبر قناة "المحور": "أحمد رفعت كان إنسانًا على خلق ومحترم، كنت معه منذ أيام في الاستاد وجاء لمؤازرة زملائه، وتحدثنا عن كيفية السفر للخارج والمستقبل".

وتابع: "رفعت خضع لتحاليل كثيرة جدًا ومن ضمنها تحليل جينات، وأثبت أنه توجد لديه نسبة عالية بأمراض قلبية كان متوقع في أي لحظة تحدث له نفس الإصابة، قام بوضع دعامتين في القلب، ولكن كان مطلوب منه تركيب جهاز تنظيم كهربا القلب، كنت مع أحد الأطباء منذ قليل، وأخبرني أن تركيب الجهاز لن يحدث الفارق لأن هناك جزء من القلب حدث له تليف".

وواصل: "الأمر صعب على أهله وأصدقائه، وكان دائمًا يساند زملائه، نقله للمستشفى أخذ وقتًا، عندما سقط في الملعب تم نقله فورًا والمستشفى كانت بجانب الاستاد وكان هناك طبيب، إنما هذه المرة نقله للمستشفى استغرق 45 دقيقة، رفعت دخل المستشفى وكان شبه متوفي، الأطباء في المستشفى قاموا بكل ما يستطيعون فعله لمدة ساعة ونصف".



وأضاف: "خلال الفترة الماضية كنا نحاول له تركيب جهاز بشكل مستمر معه لمتابعة أي شيء يحدث في القلب لكنه لم يستخدمه".

وأوضح: "في مودرن سبورت لا يوجد أحد من الإدارة وضع ضغوط على أحمد رفعت، مستحيل أن نترك أحد يضع عليه ضغوط خارجية ولكن في النهاية هو قضاء الله".

وأشار: "ما يقال على السوشيال ميديا أن هناك أسباب لوفاته، ضغوط الحياة عامة كبيرة جدًا".

وأردف: "عقد أحمد رفعت كان متبقي به موسم واحد مع مودرن سبورت، وراتبه مستمر لنهاية عقده، ولو الأسرة تحتاج إلى شيء زيادة أنا موافق، هذه اخلاق المصريين كلها وهذا واجب".

وأتم: "أحمد رفعت عاد من المرض بمعجزة، وهذه حكمة من الله وهو عاد لشيء مخصوص لم نعرفه، وأتمنى من السوشيال ميديا والإعلام ألا يتاجروا في هذا الموضوع".