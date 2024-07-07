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أحمد جودة - القاهرة - اكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أنه بصدد التنسيق مع مسؤولي الشباب والرياضة في بورسعيد لتقديم ملف حيوي يهم كل أبناء الشارع البورسعيدي، للواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد.

إسلام حمص: نستعد لتقديم ملف حيوي لمحافظ بورسعيد الجديد

وأضاف "حمص" أنه جاري العمل على تقديم ملف شامل ودراسة مكتملة الأركان لتنفيذ مبادرة "مصر بلا غرقى " في بورسعيد والتي يرعاها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذها الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

وأوضح "حمص" أن الغرض من تنفيذ المبادرة هو الحفاظ على الأرواح التي تهدر كل عام غرقا، وأنه لا بد من تكاتف كافة الجهود من أجل أمن وأمان المواطن المصري.

وأشار "حمص" أن تنفيذ المبادرة لن يتم إلا في ظل إهتمام المسؤولين في بورسعيد بداية من المحافظ وحتى اصغر عضو في المنظومة التنفيذية بالمحافظة.

واختتم " حمص " أن منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ توفر كل عام المنقذين، لكن لا بد من توافر الإمكانيات من أجل إتمام عملهم على أكمل وجه، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.