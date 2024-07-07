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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تشكيل الزمالك والإسماعيلي بدوري نايل كلاسيكو ولاد العم.

نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، تشكيل الزمالك والإسماعيلي، دوري نايل، كلاسيكو ولاد العم، استقر المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوزية جوميز على تشكيل الفريق لمواجهة نادي الإسماعيلي بعد قليل في تمام الساعة السابعة مساء بالمباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، ويسعى المدير الفني للزمالك لتحسين مركز الفريق بالدوري بعد تذبذب النتائج خلال الفترة السابقة، وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:-

تشكيل نادي الزمالك

الزمالك والإسماعيلي

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد صبحي. خط الدفاع محمد عاطف - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر. خط الوسط محمد أشرف "روقا" - محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي. خط الهجوم عمار ياسر.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

حارسة المرمي:- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع:- حازم أسامة - سيد عبد الله نيمار.

خط الوسط:- نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - يوسف أوباما - مصطفى شلبي.

خط الهجوم:- سيف الجزيري.

نادي الإسماعيلي

الزمالك والإسماعيلي

نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، وعلى الجانب الآخر يسعى المدير الفني للدراويش الكابتن إيهاب جلال لتحسين وضيع الإسماعيلي بجدول الدوري الدوري حيث يخوض اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط، ويخوض جلال المباراة بتشكيل مكون من:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي كمال السيد. خط الدفاع عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد نصر. خط الوسط محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - هشام محمد. خط الهجوم مروان حمدي - خالد النبريص - إريك تراوري.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:-

حارسة المرمي:- عبد الله جمال.

خط الدفاع:- حاتم سكر - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط:- عمر الساعي - محمد خطار - عمر القط.

خط الهجوم:- نادر فرج.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي كلاسيكو ولاد العم

نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وبتعليق الكابتن مؤمن حسن

فيما يدير اللقاء الحكم أمين عمر كحكم ساحه، ويعاونه أحمد حسام طه كحكم مساعد أول، وأحمد بكر حكم مساعد ثاني، وجلال أحمد حكم رابع.

فيما يتواجد على الفيديو: محمود بسيوني، ويعاونة سمير جمال.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي بجدول الدوري قبل مواجهة الليلة

نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 7 مباريات.

على الجانب الآخر يحتل الدراويش المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب الدراويش 29 مواجهة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 10، وتلقى الخسارة في 12 لقاء.