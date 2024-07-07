نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الله جمال وحاتم سكر ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمد خطار وعمر القط ونادر فرج