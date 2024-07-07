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أحمد جودة - القاهرة - حصل كريم العراقي لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفريق البورسعيدي ونظيره فريق بلدية المحلة بالجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

كريم العراقي أفضل لاعب في مباراة المصري وبلدية المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول للنادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الي51 نقطة ليحتل المركز الثالث بينما تجمد رصيد بلدية المحلة 23 ليحتل المركز السادس عشر.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.