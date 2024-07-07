نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من إبراهيم فايق بعد حلقة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعتذر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن تقديم حلقة اليوم الأحد، من برنامجه الكورة مع فايق، المذاع عبر شاشة قناة إم بي سي مصر 2.

إبراهيم فايق يعتذر عن حلقة اليوم

نشر إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أكس X: "‏أنا آسف.. بعتذر لكم.. فعلا مش قادر ومش مؤهل نفسيا على الأقل أني أقدم حلقة النهاردة".

وتابع إبراهيم فايق: "تقبلوا عذري واشوفكم بكره إن شاء الله".

ومن جانبه حرص إبراهيم فايق، على تخصيص حلقة الأمس للحديث عن اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق.

وكانت حلقة الأمس للحديث عن أحمد رفعت، والبحث في أسباب الأزمات النفسية التي كان يعاني منها وتسببت في توقف عضلة القلب مما أدى إلى وفاته.

وتُوفي أحمد رفعت صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.



