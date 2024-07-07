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أحمد جودة - القاهرة - تعرض رونالد أراوخو مدافع برشلونة الاسباني، لإصابة قوية صباح اليوم في المواجهة التي جمعت بين منتخب بلاده ومنتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا والتي انتهت بفوز أوروجواي بركلات الترجيح.

مدرب أوروجواي يصدم جماهير برشلونة بشأن إصابة أراوخو

كشفت تقاير إسبانية صباح اليوم أن مدرب أوروجواي مارسيلو بيلسا تحدث عن إصابة أراوخو قائلًا " أعتقد أن إصابة رونالد أراوخو هي إصابة عضلية، وسيتم تأكيدها غدًا عندما يتم إجراء الاختبارات".

وأضاف بيلسا "جدول المباريات المزدحم أحد الأسباب الرئيسية وراء تعرض اللاعبين للعديد من الإصابات".

وأوضح "جميع لاعبي النخبة في أوروبا يلعبون مرتين في الأسبوع، إن القيام بذلك بانتظام لمدة تسعة أشهر شيء وتكراره في الشهر العاشر والحادي عشر شيء آخر".