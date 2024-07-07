نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف كهربا من مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

كهربا ينتظم في مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد قرر معاقبة كهربا بعدم المشاركة في مران الفريق لاعتراضه على عدم مشاركته في مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو.

وجاء انتظام لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الغد أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه طلائع الجيش غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.