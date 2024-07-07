نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج يكشف اقتراب رحيل نجم الأهلي إلى الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، حل ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم القادم.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي رغبته في الاستغناء عن بعض نجوم الفريق هذا الصيف ومن بينهم المغربي رضا سليم، حال وجود عرض مناسب.

حقيقة رحيل رضا سليم عن الأهلي

وتلقى نجم الأهلي مؤخرا العديد من العروض العربية للرحيل عن صفوف المارد الأحمر بعد خروج اللاعب من التشكيل الأساسي للفريق.

رضا سليم

وأكد مصدر مقرب من نادي الوداد البيضاوي المغربي أحد الأندية المهتمة بضم رضا سليم في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" توجد احتمالية كبيرة في رحيل رضا سليم على سبيل الإعارة إلى نادي الوداد هذا الصيف".

وأوضح:" المفاوضات أصبحت شبه رسمية وما يسهل الأمر أن الرئيس الجديد للوداد صديق مقرب من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي".

واختتم: "الجيش الملكي دخل على الخط في المفاوضات مع مسؤولي الأهلي لعودة اللاعب".