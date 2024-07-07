نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. نجم بيراميدز يرفض العودة إلى الدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول الأندية المغربية في الموسم الجديد، تدعيم صفوفها بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد التراجع الكبير الذي لحق بالبطولات المحلية في الفترة الأخيرة.

وتخطط أندية المغرب في عودة بعض اللاعبين المحليين الذين يلعبون في مختلف الدوريات العربية، لتوفير يعض الأموال والاستفادة من قدراتهم الفنية.

الكرتي يرفض العودة إلى المغرب

وتناولت الصحف المغربية مؤخرا أنباء قريبة حول وجود نية لعودة وليد الكرتي، للعب نادي بيراميدز من جديد إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الإدارة الجديدة للفريق المغربي بعد السقوط الأخير، وخروجهم من المشاركة الإفريقية في الموسم القادم.

وكشف مصدر مقرب من نادي الوداد المغربي في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "وليد الكرتي رفض عرض رئيس الوداد الجديد ويفضل الاستمرار في مصر".

على جانب آخر، تتمسك إدارة بيراميدز ببقاء نجم خط الوسط المغربي وتجديد عقده في الفترة القادمة، بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في المواسم الأخيرة.