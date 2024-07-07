نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنعي لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت الذي وافته المنية فجر السبت، إثر توقف قلبه بشكل مفاجئ.

رسالة إمام عاشور بعد وفاة أحمد رفعت

ونعى إمام عاشور الراحل أحمد رفعت عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "رحم الله أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته، جاءت وفاته درسًا يذكرنا أن لاعب الكرة نفسًا في المقام الأول، نفسًا تتأثر بالضغط، وبمزيد من هذا الضغط، قد تنهار وتتركنا نادمين على عدم إغاثتها حين كانت في أشد الحاجة ليدٍ تخرجها من أزمتها. ربنا يرحمك يااحمد".

ورحل أحمد رفعت عن عالمنا إثر الوعكة التي تعرض لها فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري المصري، حيث سقط على الأرض فاقدًا الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله، حتى يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.