نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي لضم كريستو من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب ابتعاده عن حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

وشارك كريستو في مواجهة الأهلي الأخيرة أمام نادي الداخلية في بعض الدقائق، ليقدم أداء نال إعجاب الجميع.

حقيقة مفاوضات الرجاء وكريستو

وأوصى المدرب السويسري، بالاستغناء عن خدمات الموهبة التونسية في الميركاتو الصيفي القادم، بعد خروجه من حساباته في الموسم القادم.

وأكد مصدر مقرب من نادي الرجاء في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "توجد مفاوضات بالفعل بين الرجاء وكريستو لضمه هذا الصيف".

وتابع:" الرجاء تمر من أزمة مالية خانقة ممكن تصعب الصفقة، ولكن من الممكن إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة".

على جانب آخر، رفضت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي رحيل كريستو بشكل نهائي، خلال الميركاتو الصيفي القادم، والاتجاه إلى إعارته للحصول على مزيد من الوقت لاستعادة مستواه.