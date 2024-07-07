نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج يوضح أسباب تعطل مفاوضات الأهلي ويحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، إنهاء صفقة المغربي يحيى عطية الله، نجم فريق سوتشي الروسي، لحسم مصير بديل التونسي علي معلول، عقب إصابته بوتر أكيليس، الذي سيغيب لعدة أشهر عن المباريات.

وارتبط اسم عطية الله، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

- سبب تعطل مفاوضات الأهلي ويحيى عطية

ودخلت إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع الظهير الأيسر، ولكن شهدت المفاوضات عقبات كثيرة بسبب المقابل المادي بين الطرفين.

وأكدت مصدر مقرب لـ “دوت الخليج الرياضي”: "يحيى عطية الله يقترب من الانضمام إلى صفوف الأهلي في الصيف القادم".

وتابع:" حدث عائق بين إدارة الفريق الروسي والنادي الأهلي بسبب قيمة مالية تتراوح بين 200-300 ألف دولار، ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد واللاعب قريب جدا من الدوري المصري".