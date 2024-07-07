الرياضة

عاجل.. نبأ جيد لجماهير الأهلي قبل ملاقاة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الاثنين، والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي

تعافى بيرسي تاو من الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده، وتسببت في ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي الماضية.

وانتظم اللاعب الجنوب إفريقي في مران الأهلي الجماعي لأول مرة بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه طلائع الجيش غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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