نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في إحراز الهدف الأول للدراويش في شباك الزمالك، في المباراة تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت أحداث المباراة بحذر شديد من جانب لاعبي الفريقين، وحاول لاعبي الأبيض والدراويش فرض السيطرة على منطقة وسط الملعب.

ونجح عبدالرحمن مجدي في خط هدف التقدم لأبناء الإسماعيلية في شباك القلعة البيضاء في الدقيقة 69 من أحداث المباراة.

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