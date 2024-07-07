نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يسجل هدف التعادل لـ الزمالك أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالله السعيد في إحراز هدف التعادل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الإسماعيلي، في المباراة تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان عبدالرحمن مجدي قد نجح في التقدم للدراويش في الدقيقة 69 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها ناصر ماهر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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