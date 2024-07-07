نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. عبد الله السعيد يتقدم للزمالك بهدف ثاني من ركلة جزاء في شباك الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالله السعيد في إحراز هدف التقدم، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الإسماعيلي، في المباراة تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الدراويش في الدقيقة 69 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق اللاعب عبدالرحمن مجدي.

فيما نجح عبدالله السعيد في إحراز هدف التعادل للقلعة البيضاء، في الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها ناصر ماهر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما نجح السعيد في إحراز الهدف الثاني، هدف التقدم لنادي الزمالك، في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني، بعد ركلة جزاء لناصر ماهر.

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