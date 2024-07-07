نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره النادي الإسماعيلي، بفوز الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الفارس الأبيض ضد الدراويش في الدوري.

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الدراويش في الدقيقة 69 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق اللاعب عبدالرحمن مجدي.

فيما نجح عبدالله السعيد في إحراز هدف التعادل للقلعة البيضاء، في الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها ناصر ماهر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما نجح السعيد في إحراز الهدف الثاني، هدف التقدم لنادي الزمالك، في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني، بعد ركلة جزاء لناصر ماهر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31، محتلا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري العام.