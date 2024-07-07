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أحمد جودة - القاهرة - حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عبدالله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي

تسلم اللاعب الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفارس الأبيض الأبيض رصيده إلى 41 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.