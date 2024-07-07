نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفيه أمام الإسماعيلي.. عبدالله السعيد يدخل تاريخ الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، في الوصول إلى الهدف رقم 128 له، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذلك بعد إحرازه لهدفين في شباك النادي الاسماعيلي، في المباراة التي جمعت الزمالك اليوم أمام الدراويش، ضمن منافسات الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهدفيه في مرمى أبناء الإسماعيلية، نجح عبدالله السعيد في احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز التاريخيين.

- أهداف عبدالله السعيد في الدوري المصري

حيث نجح السعيد في إحراز 36 هدفًا مع الإسماعيلي، ومع الأهلي 50 هدفًا، ومع بيراميدز 38 هدفًا، و4 أهداف مع الزمالك.

وبهذه الأهداف وصل عبدالله السعيد للهدف رقم 128 في الدوري المصري، ليتخطى السيد الضظوي ويصبح في المركز الثالث بترتيب هدافي المسابقة تاريخيًا.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- عبد الله السعيد: 128 هدفا

4- السيد الضظوي: 127 هدفا