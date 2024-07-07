ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - خضع عبد الله السعيد وعمر عبد العزيز ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31، محتلا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري العام.