نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أحمد رفعت.. الاتحاد السكندري يعتذر عن تغطية مباراته مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحه الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى، عدم تغطية مباراة فريقها أمام بيراميدز المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء غدًا على ستاد الإسكندرية فى الدورى العام.

الصفحه الرسمية للاتحاد السكندرى تعتذر عن تغطية مباراة بيراميدز

أوضحت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عدم تغطية مباراة فريقها غدًا حدادًا على روح اللاعب احمد رفعت لاعب فريقها السابق الذى وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

والجدير بالذكر أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لعب دورًا مميزًا أثناء علاج اللاعب الفقيد أشاد به الجميع في الوسط الرياضي.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

