نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك البدلاء في مباراة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الزمالك البدلاء في مباراة الإسماعيلي تدريبات بدنية خاصة عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية خاصة لبدلاء الزمالك

أدى اللاعبون البدلاء سواء الذين شاركوا في اللقاء أو المجموعة التي لم تشارك تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.