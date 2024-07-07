هاميلتون يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون يتوج بجائزة بريطانيا الكبرىتوج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بلقب جائزة بريطانيا الكبرى "الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا1'، التي اختتمت يوم الأحد على حلبة سيلفرستون.

وحقق هاميلتون لقب السباق بعدما احتل المركز الأول محققا زمنا قدره (1:22:27.059) ساعة، متقدما بفارق (1.465) ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الذي جاء في المركز الثاني، وبفارق (7.547) ثانية عن البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي حل في الترتيب الثالث.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين في المركز الرابع وتلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الخامس.

واحتل هاميلتون المركز الثامن في قائمة الترتيب العام لبطولة العالم برصيد (110) نقاط، فيما بقيت الصدارة في قبضة الهولندي ماكس فيرستابن برصيد (255) نقطة، ويليه البريطاني لاندو نوريس (171) نقطة، وفي الترتيب الثالث الفرنسي شارل لوكلير (150) نقطة.