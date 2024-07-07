نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواعيد مباريات “الفراعنة” في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا، كالتالي:

من 2 لـ10 سبتمبر 2024: سيلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على بوتسوانا في الجولة الثانية.

من 7 لـ15 اكتوبر 2024: يستضيف منتخب مصر المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا عليه في الجولة الرابعة.

من 11 لـ19 نوفمبر 2024: يلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج ميدانه في الجولة الخامسة، ثم يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات.