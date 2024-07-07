نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا ضد اسبانيا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا بعد فوزه على منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وسيواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب إسبانيا في نصف نهائي البطولة. وجاء تأهل إسبانيا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب ألمانيا، أصحاب الأرض، بنتيجة 2-1.

موعد مباراة فرنسا ضد اسبانيا

من المقرر أن تُقام مباراة نصف النهائي بين فرنسا ضد إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل أحداث تلك المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير التونسي عصام الشوالي.