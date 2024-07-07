نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يجدد تعاقده مع نجمه كريم العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، تجديد عقد المدافع كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من الموسم المقبل 2024/2025 وحتى نهاية موسم 2026/2027.

المصري يُبقي كريم العراقي لثلاثة مواسم

جاء هذا القرار بعد جلسة جمعتهما عقب انتهاء مباراة المصري ضد بلدية المحلة، التي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد.

يشغل كريم العراقي، مركز الظهير الأيمن، البالغ من العمر 27 عامًا، وكان محط اهتمام العديد من أندية الدوري الممتاز بفضل أدائه المتميز مع النادي المصري وتألقه على مدار المواسم الماضية جعله الظهير الأيمن الأساسي للمنتخب الأوليمبي المصري المشارك في أوليمبياد طوكيو.

يعزز تجديد التعاقد مع كريم العراقي من استقرار الفريق، ويضمن بقاء أحد أهم عناصر الدفاع في صفوف المصري، حيث يعتبر اللاعب ركيزة أساسية في خطط المدرب علي ماهر، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل الفريق.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية النادي المصري للحفاظ على اللاعبين البارزين وتأمين مستقبل الفريق في المنافسات القادمة.