نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من جوميز بعد الفوز على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين، بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات الإثنين

يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش، المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.