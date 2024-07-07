نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا قادر يظهر الحق".. عضو إدارة الزمالك يعلق على هتافات الجماهير لـ أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة إلى اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق، وجماهير القلعة البيضاء.

محمد طارق: رفعت حكايته ملهمة لكل الأجيال

نشر محمد طارق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحمد رفعت هيفضل خالد في تاريخ الزملكاوية وتاريخ مصر كلها".

وتابع: "هتفضل صورته وحكايته ملهمة لكل الأجيال، ربنا قادر يظهر الحق لو الكل كان فاكر إنه مات".

وأضاف: "هتفضل نور في طريقنا يا رفعت نهتدي بيه ونكمل مشوارنا ".

وشدد: "شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على رجوعهم لمساندة ناديكم للمدرجات، واللي كان بمثابة عودة الروح للجسد".

واختتم محمد طارق: "شكرًا بجد لكل حاجة عظيمة اتجسدت في وجودكم النهاردة وهتافكم لفقيدنا الغالي أحمد رفعت".

وتُوفي أحمد رفعت صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.