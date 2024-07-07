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أحمد جودة - القاهرة - كيفية مشاهدة مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024؟ واحدة من الأسئلة التي زادت عليها عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على الطريقة التي يمكن بواسطتها متابعة مواجهة الطواحين الهولندية ضد نجوم الأسود الثلاثة.

كيفية مشاهدة مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024؟

بالبحث عن كيفية مشاهدة مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024؟ تبين لنا أنها ستكون متاحة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي ماكس 1 HD الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس امم اوروبا في الشرق الأوسط.

طريقة تأهل هولندا وانجلترا لنصف النهائي

حسم منتخب هولندا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على نظيره منتخب تركيا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على الملعب الأولمبي بمدينة برلين، فى ختام مباريات دور الربع النهائي لمنافسات بطولة أمم أوروبا " يورو 2024 ".

في المقابل، فاز منتخب إنجلترا على حساب نظيره سويسرا بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا

تقام مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 في العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري.