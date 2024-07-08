نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات نصف النهائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يمني عشاق كرة القدم في القارة الأوروبية إلى التعرف على ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات نصف النهائي وذلك قبل محطتين على نهاية البطولة التي تختتم في المانيا يوم 14 يوليو القادم.
ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا اليوم ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات نصف النهائي.
ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات نصف النهائي
ويأتي ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات نصف النهائي وفق ما يلي:-
- كودي جاكبو – هولندا: 3 أهداف.
- إيفان سكرانز – سلوفاكيا: 3 أهداف.
- جمال موسيالا – ألمانيا: 3 أهداف.
- جيورجي ميكاوتادزي – جورجيا: 3 أهداف.
- داني أولمو – إسبانيا: هدفين.
- هاري كين – إنجلترا: هدفين.
- جود بيلينجهام – إنجلترا: هدفين.
- فابيان رويز – إسبانيا: هدفين.