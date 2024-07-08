نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة تحسم الجدل حول أزمة سفر أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرياضة عن التطورات الأخيرة في أزمة اللاعب أحمد رفعت الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 31 عامًا.

وقال الشاذلي أنه صدر قرارين من الوزارة بتشكيل لجنة قانونية لكشف كل ملابسات الأزمة ولجنة أخري طبية لكشف كل الامور منذ سقوط رفعت وحتي وفاته ولجنة ادارية للتفتيش في اتحاد الكرة والنادي واللجنة الأولمبية وطلبت عدد من المستندات وبدأت عملها بالفعل.

متحدث وزارة الشباب والرياضة يكشف كواليس سفر رفعت

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: “ورقة تصريح التجنيد من أهم أوراق السفر وهناك طريقة معتادة في استخراج أوراق السفر وهناك مايقارب من 800 بعثة علي مدار الموسم حيث يتم هناك مخاطبات رسمية بين الاندية والوزارة من أجل السماح له بالسفر”.

وأكمل: “إذا كان هناك سفر لمنتخب وطني في أي لعبة فيكون استخراج قرار السفر وبعدها يذهب للتجنيد لاستخراج تصريح السفر حيث إن معظم اللاعبين في هذا السن يكونون في سن التجنيد”.

وواصل تصريحاته مؤكدًا أن الوزير اجتمع باللجان اليوم وأكد لهم علي نقطتين أن التحقيق الذي يجري هو تحقيق أعمى وفي حالة وجود أخطاء تحويلها إلى جهات التحقيق الرسمية وطلب أيضا أن تنتهي التحقيقات من جانب اللجنة خلال أيام.

واستطرد أن الوزير أكد علي تلبية كل مطالب أسرة أحمد رفعت وأيضا اطلاق اسمه علي مركز الشباب في بلدته.