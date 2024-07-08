ياسر المحمدي يؤيد قرار جوميز الجديد في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الإسماعيلي كانت بمثابة فرصة جيدة للدفع بعدد من اللاعبين الشباب من مواليد 2005.

المحمدي: لاعبو الزمالك الشباب يستحقون فرصة

قال حسين ياسر المحمدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، على الجميع داخل القلعة البيضاء أن يستفيد من الموسم الحالي، بإعداد نفسه جيدًا للموسم المُقبل.

وأضاف مدرب الزمالك السابق قائلًا، هناك عدد كبير من لاعبي الشباب يستحقون الفرصة وذلك قبل الحكم على مستقبلهم مع القلعة البيضاء سواء بالاستمرار أو الرحيل، مشددًا على أن الفترة الحالية هي الأنسب لمنحهم فرصة الظهور مع الفريق الأول، في ظل غياب عدد من اللاعبين الكبار.

واختتم المحمدي تصريحاته قائلًا، الفوز على الإسماعيلي يمنح لاعبي الشباب دفعة معنوية جيدة والثقة لتقديم مستويات فنية أفضل خلال المباريات المُقبلة.