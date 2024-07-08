نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: أحمد سليمان يخضع لجراحة نهاية الأسبوع الجاري.. وهذه كواليس الحصول على الرخصة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن خضوع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات الماضية.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الحالة الصحية للكابتن أحمد سليمان مطمئنة، وسيخضع لجراحة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتطرق سالم للحديث عن كواليس الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المُقبل، قائلًا لا يُمكن أن يغيب الزمالك عن المشاركات الأفريقية هذا غير مقبول بالنسبة لنا.

وتابع، مجلس إدارة الزمالك كان في تحدي كبير، حيث مر أعضائه بأسبوع هو الأصعب لهم منذ توليهم المسئولية نظرًا لضيق الوقت لحل أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأتم، كان هناك تعاون كبير من المغربي خالد بوطيب في المفاوضات ونجحنا في الوصول لصيغة اتفاق حصلنا من خلالها على الرخصة الأفريقية والمشاركة بشكل طبيعي في كأس الكونفدرالية بالموسم المُقبل.